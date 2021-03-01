В Хабаровском крае началась вакцинация от COVID-19 участников парада Победы

В учебном центре Восточного военного округа на территории Хабаровского края прошел первый этап вакцинации от коронавируса военнослужащих, которые примут участие в параде в честь 76-й годовщины Великой Победы.

В медицинское подразделение центра поступило более 500 доз вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Перед началом процедуры желающие получить прививку проходят необходимый осмотр у врача. Вакцинируемых также знакомят с ограничениями, которые включают запрет на интенсивные занятия спортом в течение пяти суток.

Второй этап состоится через 21 день - после его прохождения будущему участнику парада выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против коронавирусной инфекции.