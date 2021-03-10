Более 381 тысячи военнослужащих получили прививку от коронавируса

Вакцинацию первым компонентном препарата «Спутник V» в Вооруженных силах прошли более 381 тысячи военнослужащих. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

«К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" прошли более 381 тысячи военнослужащих ВС РФ», - говорится в бюллетене.

В ведомстве отметили, что основные усилия в борьбе с коронавирусом в Вооруженных силах направлены на добровольную вакцинацию.

Лечение от коронавируса в данный момент проходят 408 военнослужащих, изолированы на дому с положительным тестом - 210.

Количество выздоровевших достигло 31 553 человека, общее число снятых с медицинского контроля выросло до 110 048. Среди гражданского персонала излечились от коронавируса 4 576 человек, сняты с контроля - 9 122.