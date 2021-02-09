Полет «ночных охотников»: в Ленобласти стартовал отборочный этап конкурса АрМИ «Авиадартс»

В Ленинградской области стартовал отборочный этап конкурса «Авиадартс» Армейских международных игр-2021. На многоцелевых вертолетах Ми-8, легендарных «ночных охотниках» Ми-28 и транспортно-боевых Ми-35 летчики Западного военного округа нанесли удары по технике условного противника и обеспечили поддержку с воздуха.

Экипажи также отработали посадку на неподготовленные заснеженные участки местности и полеты в составе звеньев на предельно малой высоте до 30 метров.

Лучших из лучших для участия в АрМИ отбирали и среди экипажей танков Т-72Б3. За право участвовать в конкурсе «Танковый биатлон» под Петербургом состязались военнослужащие отдельной Красносельской гвардейской мотострелковой бригады.

Танкисты уничтожили мишени на расстоянии до 1800 метров из 125-миллиметровых орудий и пулеметов как с ходу, так и из укрытий. Кроме того, экипажи сдали нормативы по загрузке боекомплекта, посадке в танк, производству первого выстрела по обнаруженной цели.