МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Северском направлении саперы расчистили путь для штурмовых групп

Группа инженерной разведки сняла минно-взрывные заграждения, которые враг установил перед своей линией обороны.
2024-04-21 05:05:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Северском направлении зоны специальной операции штурмовые группы Тульских десантников и боевая техника из состава Южной группировки войск продвигаются вперед, улучшая положение по переднему краю. Для их беспрепятственной работы необходимо снимать минно-взрывные заграждения, которые враг установил перед своей линией обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Группа инженерной разведки каждую ночь отправляется на разминирование, чтобы следом могла беспрепятственно пройти бронегруппа для доставки штурмовых групп и их поддержки при взятии украинских опорных пунктов. Саперы работают в темное время суток, чтобы снизить риск быть обнаруженными при помощи беспилотников.

«В основном все работы происходят ночью. Ночью нас не видно особо, не привлекаем внимание. У врага дронов с ночным видением не так уж и много», - подчеркнул командир инженерно-саперного взвода с позывным «Болт».

При выполнении одной из задач военные заметили FPV-дрон с прикрепленным выстрелом от РПГ. Метким огнем из стрелкового оружия украинский дрон был сбит, но снаряд не разорвался. Его уничтожили накладным зарядом.

Действия саперов позволили десантникам подобраться к опорным пунктам ВСУ и захватить их.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #спецоперация #МО РФ #Северское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
6
КРЭТ. Часть 2
7
КРЭТ. Часть 1
8
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
9
Спецназ Кубы
10
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002