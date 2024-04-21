На Северском направлении саперы расчистили путь для штурмовых групп

На Северском направлении зоны специальной операции штурмовые группы Тульских десантников и боевая техника из состава Южной группировки войск продвигаются вперед, улучшая положение по переднему краю. Для их беспрепятственной работы необходимо снимать минно-взрывные заграждения, которые враг установил перед своей линией обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Группа инженерной разведки каждую ночь отправляется на разминирование, чтобы следом могла беспрепятственно пройти бронегруппа для доставки штурмовых групп и их поддержки при взятии украинских опорных пунктов. Саперы работают в темное время суток, чтобы снизить риск быть обнаруженными при помощи беспилотников.

«В основном все работы происходят ночью. Ночью нас не видно особо, не привлекаем внимание. У врага дронов с ночным видением не так уж и много», - подчеркнул командир инженерно-саперного взвода с позывным «Болт».

При выполнении одной из задач военные заметили FPV-дрон с прикрепленным выстрелом от РПГ. Метким огнем из стрелкового оружия украинский дрон был сбит, но снаряд не разорвался. Его уничтожили накладным зарядом.

Действия саперов позволили десантникам подобраться к опорным пунктам ВСУ и захватить их.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.