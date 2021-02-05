Масштабная высадка десанта ВДВ под Тулой: 500 парашютистов в небе и 40 боевых машин на земле

Под Тулой десанты бойцов дивизии ВДВ отрабатывают действия по обороне и наступлению, а также подавлению огневых точек и захвату особо важных объектов условного противника. Сложные боевые учебно-тактические задачи военнослужащие должны уметь одинаково результативно выполнять не только днем, но и ночью.

Тактические учения Тульского воздушно-десантного соединения начались с масштабной высадки десанта, за которой наблюдал корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин. Зрелище получилось действительно впечатляющим: полтысячи десантников на парашютах спускались с неба, а на земле их ждали сразу 40 боевых машин, которые были готовы пойти на передовую.

Десантирование, приземление и сбор в определенной точке военнослужащие проходят за считанные минуты! Свои позиции тульские десантники занимают, находясь по колено в снегу. На улице при этом - минус 15 градусов, но никому такие трудности не страшны.

После условного сигнала сразу несколько рот встают на лыжи и начинают атаку. Им с разных сторон нужно выйти на указанные командованием рубежи. Для усиления атаки на передний край подтягивается боевая техника. Уничтожить противника, закрепившегося на дальнем рубеже, надо как можно быстрее с помощью всех стянутых на огневую позицию сил.

Боевые машины десанта устремляется вперед и могут бить как по наземным целям, так и по воздушным. Для этого у них есть пулеметы и 30-миллиметровые пушки. Внутри каждой подразделение десантников. По сигналу они спешиваются и дальше уже огнем из своих автоматов ведут прицельный огонь по противнику.

В течение нескольких дней десантникам предстоит уничтожить огневые точки и укрепления, совершить налеты на важные объекты противника и главное - разгромить его резервы. Для этого военным придется вести наступательные и оборонительные боевые действия в дневное и в ночное время.