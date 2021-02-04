Воины Новороссийского гарнизона приняли участие в 53-й Всероссийской памятной акции «Бескозырка-2021» в 78-ую годовщину героической высадки морского десанта на Малую Землю в районе Станички и Южной Озереевки.

В этот день в городе-герое почтили подвиг советских солдат, которые погибли в Великую Отечественную войну при защите Малой земли. По причине санитарных ограничений мероприятие прошло без традиционного масштабного шествия, однако люди смогли почтить память павших солдат участием в акции «Свечка в окне». Для этого всего лишь требуется поставить свечку на подоконник. Так ежегодно окна Новороссийска озаряются тысячами огоньков.

Ровно 78 лет назад десант под командованием Цезаря Куникова, несмотря на ледяной ветер и шторм, а также превосходство врага, смог высадиться под Новороссийском. Именно с этого началась оборона города, которая длилась 225 дней.

В ходе памятных мероприятий на площади Героев военнослужащие Новороссийской военной морской базы Черноморского флота, Новороссийского соединения ВДВ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, ветераны войны и юнармейцы провели ритуал зажжения факелов от огня Вечной славы с перемещением их на двух бронетранспортерах БТР-82АН в поселок Южная Озереевка и к мемориалу Малая Земля.

Десантники, совместно с военным оркестром Кубанского казачьего полка и почетным караулом прибыли в Южную Озереевку, к месту высадки основного десанта, который в силу сложившихся трагических обстоятельств, стал вспомогательным, где был проведен ритуал спуска на воду венков и матросских бескозырок.

На памятном мероприятии все присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибшим героям.

Уже седьмой раз ритуал возложения бескозырки в море на Южной Озереевке поручается десантнику Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии младшему сержанту Ивану Огневу. Под светом прожектора он с торжественной размеренностью зашел в морскую воду и возложил памятный венок с матросской бескозыркой - символ памяти славы морских десантников Великой Отечественной войны.

Также венок с бескозыркой сегодня опустили на воду и в геленджикской бухте. Курорт поддержал всероссийскую акцию. Впервые ее провели на новом месте, у памятника морякам-куниковцам. Участники акции возложили цветы к мемориалу.