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В танковой армии ЗВО привили от COVID-19 больше тысячи участников Парада Победы

Анна Берестовая
05:01 03.02.2021
Прививание осуществляется на основании письменного согласия вакцинируемых.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Свыше тысячи участников Парада Победы и торжественных шествий привили от короновирусной инфекции. Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» проводится в гвардейской танковой армии ЗВО на территории Москвы, а также Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областей.

Прививание осуществляется на основании письменного согласия вакцинируемых. После ввода вакцины в течении получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей.

Партия препарата в количестве свыше 5 тысяч доз была доставлена в соединения и воинские части, где готовятся парадные расчеты с соблюдением всех условий транспортировки. Вакцинируют первым и вторым компонентом военнослужащих, которые пройдут в составе пеших и механизированных колон. Процедуры планируется завершить до 1 марта текущего года.

Военнослужащие танковой армии ЗВО уже приступили к тренировкам перед участием в парадах и торжественных шествиях 9 мая. Сейчас необходимые тренировки проходят на плацу воинских частей и соединений: отрабатываются одиночная строевая подготовка, слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов.

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