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Участвующие в Параде Победы «Ярсы» из Ивановской области въехали в Москву

Анна Касаткина
08:35 26.02.2021
У жителей столицы появилась уникальная возможность наблюдать ракетные комплексы вблизи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Колонна «Ярсов», участвующих в Параде Победы на Красной площади, въехала в Москву. Многотонные машины направляются в подмосковное Алабино, где будет проходить подготовка к майскому событию.

Боевые машины преодолели маршрут протяженностью 400 километров из Тейково Ивановской области. На съезде с МКАД колонна сделала последнюю остановку для технического осмотра перед финальным отрезком пути.

У жителей столицы появилась уникальная возможность наблюдать «Ярсы» вблизи - впервые они въехали в Москву утром, когда большинство горожан уже выдвинулись на работу. Москвичи приветствовали ракетные комплексы миганием фар и сигналами клаксонов.

В ходе марша колонна проехала через три области - Ивановскую, Владимирскую и Московскую. И если Москва встретила «Ярсы» оттепелью, то из Тейково комплексы выдвигались при сложных метеоусловиях - температура было около минус 20 градусов. Однако ни погода, ни бездорожье, встречавшееся на маршруте, на движение техники никак не повлияли.

Сейчас колонна направляется по Минскому шоссе по направлению к подмосковному Алабино. В ближайшие два месяца «Ярсы» будут готовиться там к Параду Победы.

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