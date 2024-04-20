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Шойгу показали перспективные БПЛА и стрелковое оружие на полигоне МВО

Главе МО РФ доложили, что представленные БПЛА, а также полезная нагрузка созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы, что позволяет быстро перейти к серийному выпуску данных беспилотников.
2024-04-20 08:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа (МВО), где проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия с учетом опыта специальной военной операции.

Главе российского оборонного ведомства доложили, что все представленные БПЛА, а также полезная нагрузка созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы, что дает возможность в кратчайшее время перейти к серийному выпуску данных беспилотников.

Сергею Шойгу также представили линейку различных БПЛА, полезная нагрузка которых может составлять от 10 до 200 килограммов. В их числе - перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости.

Ранее глава Минобороны России проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области и посетил Омский автобронетанковый инженерный институт. Шойгу продемонстрировали комплекс средств маскировки «Накидка» и защитный козырек для новых танков Т-80БВМ, а также доложили о 2,5-кратном увеличении выпуска тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#в стране и мире #армия #Сергей Шойгу #разработки #стрелковое оружие #бпла #министр обороны рф #Опыт СВО #полигон МВО
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