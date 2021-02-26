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Представители ЦПВС провели мониторинг лагеря беженцев в Алеппо

Алексей Алексеев
03:48 26.02.2021
В лагере живет так много людей, что на его территории действует сразу две школы.
Представители ЦПВС провели мониторинг лагеря беженцев в Алеппо
© Фото: ТРК "Звезда"
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Как живут потерявшие жилье во время войны и переселившиеся в палаточный лагерь жители курдских кварталов города Алеппо и чего не хватает людям, выяснили в региональном подразделении Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).

В лагере беженцев, в котором живут курды, множество жилых палаток, административных зданий, огородов и ферм. Здесь есть своя небольшая электростанция, а воду беженцы берут из скважины. Здесь живет так много людей, что на территории лагеря действует сразу две школы.

Долгое время жители лагеря не могли получить доступную медицинскую помощь. Совсем недавно был открыт больничный корпус при содействии российских военнослужащих.

«Мы регулярно проводим мониторинг лагерей беженцев. Выясняем их проблемы, трудности с водой и продуктами. Беженцы высказываются о проблемах с отсутствием лекарств», - рассказал начальник ЦПВС России в провинции Алеппо Сергей Шкерин.

До войны в Алеппо жила большая курдская диаспора, большинству из них пришлось покинуть свои дома. Спустя годы многие здания превратились в медленно разрушающиеся бетонные коробки. В прежде густонаселенных кварталах остались в основном старики и те, кто по какие-то причинам не смог бежать.

«Я устал от этой войны. Десять лет кошмарной жизни. Я беден, квартира разрушена, живу у друга, такого же старика. Сам одинок», - рассказал житель города Алеппо Фарис Ахмад Фарис.

Российские военнослужащие регулярно организовывают раздачу гуманитарной помощи для курдов и тех, кто уже не первый год живет в палаточном городке.

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