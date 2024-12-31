Средства ПВО 31 декабря сбили семь беспилотников над Россией

Дежурные средства ПВО в период с 8.00 до 11.00 мск 31 декабря уничтожили над Россией семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА - над территориями Республики Крым и Республики Северная Осетия-Алания и по одному - над территориями Белгородской, Брянской и Астраханской областей», - говорится в сообщении.

За минувшую ночь над территорией России уничтожили 68 украинских дронов. Больше всего над Брянской областью - там перехватили 25 аппаратов.