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Белоусов проинспектировал подготовку морпехов на полигоне в ЮВО

Министру обороны показали лабораторию, на базе которой готовят боевые расчеты БПЛА.
2024-12-31 09:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил один из полигонов Южного военного округа. Там он проинспектировал организацию боевой подготовки личного состава соединения морской пехоты Черноморского флота, рассказали в пресс-службе МО РФ.

Командующий ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук доложил главе военного ведомства, что помимо подготовки по основной военно-учетной специальности контрактники еще обучаются боевому применению беспилотников и противодействию им.

Андрею Белоусову на полигоне показали лабораторию, на базе которой готовят боевые расчеты БПЛА. Военных учат выполнять задачи в сложной радиоэлектронной обстановке.

В самой же лаборатории постоянно испытывают новые образцы техники. Также ее специалисты разрабатывают и модернизируют как дроны, так и средства РЭБ.

Министр поблагодарил морпехов за мужество и героизм, проявленные в зоне специальной операции. Отличившимся он вручил государственные награды.

В МО РФ отметили, что на полигоне, который посетил Андрей Белоусов, проводят занятия по огневой, тактико-специальной, инженерной и медицинской подготовке. Кроме того, там под руководством офицеров с боевым опытом проходит боевое слаживание подразделений.

Напомним, ранее глава военного ведомства посещал пункт управления группировки войск «Север». В ходе совещания Андрей Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне СВО и характеру действий противника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #полигон #министр обороны #МО РФ #чф #Андрей Белоусов
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