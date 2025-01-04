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Пленный украинец рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

По словам мужчины, военнослужащих ВСУ бросают на штурмы под предлогом ротации.
2025-01-04 10:58:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен украинец Кирилл Исинбаев рассказал, что командиры ВСУ под предлогом ротации бросают своих военнослужащих на «мясные» штурмы в приграничном районе Курской области. По его словам, личному составу не сообщают, куда предстоит отправиться.

«Первый мой выход и нас кинули. Нам не сказали куда идем. Это уже потом нам сказали, что мы на территории России. Я вообще окаменел и сказал, как?», - сказал пленный в беседе, видео которой опубликовало Министерство обороны РФ.

Кирилл Исинбаев рассказал, что родился на территории РСФСР. В детстве его семья переехала в Одессу. За 47 он не приучился говорить на украинском языке. Из-за этого у него возникали проблемы с некоторыми военнослужащими ВСУ.

По словам мужчины, его мобилизовали принудительно - полицейские поймали возле дома.

Ранее другой пленный украинец признался, что ни разу не видел ни одного танка, хотя служил в одном из танковых подразделений ВСУ. По словам Николая Поповича, он лишь раз слышал, как по радиостанции передавали, что где-то вдалеке движется украинская грозная машина.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Курская область #ВСУ #МО РФ #пленный
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