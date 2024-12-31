Главком Моисеев назвал важнейшие задачи ВМФ в 2025 году

В 2025 году приоритетом для ВМФ России останется военно-морское присутствие в Мировом океане. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

«Задача военно-морского присутствия и демонстрация Военно-морского флага в Мировом океане продолжает оставаться одной из главных в деятельности Военно-Морского Флота (ВМФ) России», - пишет департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Александр Моисеев отметил, что за прошедший год российские корабли и суда более 50 раз вышли в дальнюю океанскую и морскую зону для выполнения боевых задач. Общее нахождение сил ВМФ в море составило более 8 000 суток, говорится в сообщении.

В 2025 году корабли ВМФ продолжат военно-морское присутствие в различных широтах морской и океанской зоны, включая Арктику. Они также будут выполнять задачи по обеспечению безопасности национальных интересов страны.

Ранее российский президент Владимир Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Он поблагодарил их за службу.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.