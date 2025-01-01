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Каракаев: РВСН выйдут на новые рубежи развития в 2025 году

Он пожелал ракетчикам здоровья, счастья и благополучия, и отметил, что от их работы зависит настоящее и будущее России.
2025-01-01 02:57:29
© Фото: Сергей Мамонтов РИА Новости

Командующий РВСН Сергей Каракаев поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с Новым годом и Рождеством. Он заявил, что в 2025 году наши ракетчики выйдут на новые рубежи выполнения планов развития войск.

«Уверен, что в Новом году стратегические ракетчики, идя на встречу 80-летию Великой Победы, будут действовать с еще большим настроем и выйдут на новые рубежи в выполнении планов развития войск», - подчеркнул он.

По словам Каракаева, от профессионализма и усилий каждого из бойцов зависит настоящее и будущее России. Он пожелал ракетчикам счастья, здоровья, семейного благополучия, любви, веры, надежды, улыбок, радости и всего наилучшего. Командующий РВСН отметил, что особых слов благодарности заслуживают те, кто исполняет воинский и служебный долг и обеспечивает безопасность страны во время праздников.

Ранее главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев назвал основные задачи военно-морского флота в 2025 году. Он также отметил, что за 2024 год российские корабли и суда более 50 раз вышли в дальнюю океанскую и морскую зону для выполнения боевых задач.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #РВСН #Новый год #Сергей Каракаев
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