МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над территорией РФ сбили 19 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО сработали в том числе над Белгородской, Курской и Воронежской областями.
2025-01-01 21:45:02
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Российские военнослужащие сбили 19 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Уточняется, что БПЛА украинских боевиков были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 17.30 до 20.00 мск.

«Десять БПЛА над территорией Белгородской области, три над территорией Курской области, два над территорией Воронежской области, два над территорией Брянской области и два над территорией Ростовской области», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории РФ. Так, 1 января 2025 года над Курской областью сбили один БПЛА боевиков.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Курская область #белгородская область #украинские беспилотники #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 