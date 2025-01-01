Над территорией РФ сбили 19 украинских беспилотников

Российские военнослужащие сбили 19 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Уточняется, что БПЛА украинских боевиков были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 17.30 до 20.00 мск.

«Десять БПЛА над территорией Белгородской области, три над территорией Курской области, два над территорией Воронежской области, два над территорией Брянской области и два над территорией Ростовской области», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории РФ. Так, 1 января 2025 года над Курской областью сбили один БПЛА боевиков.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.