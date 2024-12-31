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ВС РФ нанесли групповой удар по аэродрому и предприятию ВПК противника

Цель удара достигнута, все объекты поражены, сообщили в Минобороны России.
2024-12-31 11:31:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Во вторник утром российские войска нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Удар наносился высокоточными средствами поражения. Также ВС РФ применили ударные беспилотники.

В МО РФ отметили, что цель удара была достигнута, а все объекты поражены.

Напомним, в прошлую пятницу сообщалось, что за неделю Вооруженные силы Российской Федерации нанесли один массированный и 37 групповых ударов по украинским тыловым объектам. Были поражены объекты энергетики, аэродромы, склады, базы горючего, производственные цеха, учебные центры операторов дронов, а также места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #аэродром #МО РФ #атака #групповой удар #впк украины
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