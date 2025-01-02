Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27

В минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Также ВС РФ уничтожили 97 вражеских беспилотников самолетного типа. Перехвачены шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства.

Кроме того, российские военные нанесли удар по военным аэродромам и объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины.

Ранее сообщалось, что этой ночью дежурные средства ПВО сбили 13 дронов ВСУ. Их уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.