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Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27

Также в минувшие сутки перехватили 97 беспилотников и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
2025-01-02 12:11:37
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Также ВС РФ уничтожили 97 вражеских беспилотников самолетного типа. Перехвачены шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства.

Кроме того, российские военные нанесли удар по военным аэродромам и объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины.

Ранее сообщалось, что этой ночью дежурные средства ПВО сбили 13 дронов ВСУ. Их уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Су-27 #истребитель #МО РФ
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