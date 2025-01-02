МО РФ показало кадры уничтожения «Бабы-Яги» ВСУ в воздухе от первого лица

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили FPV-дроном украинский БПЛА «Баба-яга» в небе над Харьковской областью. Кадры ликвидации вражеского беспилотника от первого лица опубликовало Министерство обороны России.

На видео можно заметить, как российский беспилотный аппарат подлетает вплотную к украинскому тяжелому гексакоптеру прямо в воздухе.

Бойцы группировки войск «Север» продолжают практиковать тактику выслеживания боевых БПЛА ВСУ и их уничтожения. Расчеты FPV-дронов круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны украинских боевиков.

Ранее Министерство обороны показало кадры, на которых оператор дрона разделался с живой силой ВСУ в Харьковской области. Бойцы использовали систему сброса боеприпасов для уничтожения украинских боевиков точными попаданиями.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.