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МО РФ показало кадры уничтожения «Бабы-Яги» ВСУ в воздухе от первого лица

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили украинский гексакоптер в воздухе FPV-дроном.
2025-01-02 20:35:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили FPV-дроном украинский БПЛА «Баба-яга» в небе над Харьковской областью. Кадры ликвидации вражеского беспилотника от первого лица опубликовало Министерство обороны России.

На видео можно заметить, как российский беспилотный аппарат подлетает вплотную к украинскому тяжелому гексакоптеру прямо в воздухе.

Бойцы группировки войск «Север» продолжают практиковать тактику выслеживания боевых БПЛА ВСУ и их уничтожения. Расчеты FPV-дронов круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны украинских боевиков.

Ранее Министерство обороны показало кадры, на которых оператор дрона разделался с живой силой ВСУ в Харьковской области. Бойцы использовали систему сброса боеприпасов для уничтожения украинских боевиков точными попаданиями.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #бпла #дрон #Харьковская область #гексакоптер #Баба-яга
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