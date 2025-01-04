Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны России.

За сутки в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 590 военнослужащих.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, группировки войск «Центр» и «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Авиация и ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цех сборки и место хранения БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 132-х районах, говорится в сводке оборонного ведомства.



Ранее появились кадры боев за Новооленовку в ДНР. Разведывательные подразделения 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады зашли в тыл боевиков ВСУ и отрезали гарнизон противника от основных сил.