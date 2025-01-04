МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российская армия освободила населенный пункт Надия в ЛНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки «Запад».
Анна Касаткина 2025-01-04 12:05:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны России.

За сутки в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 590 военнослужащих.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, группировки войск «Центр» и «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Авиация и ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цех сборки и место хранения БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 132-х районах, говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее появились кадры боев за Новооленовку в ДНР. Разведывательные подразделения 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады зашли в тыл боевиков ВСУ и отрезали гарнизон противника от основных сил. 

#Минобороны #армия #ВС РФ #освобождение #ЛНР #МО РФ #надия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 