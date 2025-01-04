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ВСУ потеряли до 555 боевиков в зоне действий группировки войск «Запад»

Начальник пресс-центра группировки войск рассказал об успехах российских военных за минувшие сутки.
2025-01-04 06:56:48
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency Globallookpress

За минувшие сутки киевский режим потерял до 555 боевиков в зоне российский ответственности группировки войск «Запад». Также ВС РФ уничтожили вражеский склад с боеприпасами, три станции радиоэлектронной борьбы, орудие М119, гаубицу FH-70, пикап и бронеавтомобиль «Казак».

«Потери противника составили до 555 военнослужащих», - сказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

Вчера в Министерстве обороны Российской Федерации сообщали, что за неделю подразделения группировки войск «Запад» лишили противника более 3175 боевиков. Были уничтожены 11 складов боеприпасов, два танка, девять БТР, четыре БМП, десятки автомобилей, 26 артиллерийских орудий и восемь станций РЭБ.

Напомним, также в МО РФ рассказали о массированном и 12 групповых ударах по Украине за неделю. Российские военнослужащие поразили, в частности, объекты энергетики и военные аэродромы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #боевики #ВСУ #Запад #МО РФ
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