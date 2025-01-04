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На пятью регионами России сбили 16 украинских беспилотников

Большинство дронов перехватили в Брянской области.
2025-01-04 08:21:00
© Фото: Viktor Chernov, Russian Look, Global Look Press

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом утром сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников. Большинство дронов перехватили в Брянской области. Там сбили 10 БПЛА.

Еще три аппарата врага ликвидировали в Смоленской области. По одному беспилотнику уничтожили в Белгородской, Псковской и Ленинградской областях.

Напомним, накануне вечером в МО РФ сообщали, что с 18:40 до 19:50 российские военные перехватили три украинских БПЛА. Их сбили в Брянской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #беспилотник #бпла #МО РФ #атака #удар
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