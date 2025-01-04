Средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS за сутки

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили восемь ракет ATACMS американского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Кроме того, ВС РФ перехватили 72 украинских беспилотника. Отмечается, что националисты использовали летательные аппараты самолетного типа.

Напомним, ночью средства ПВО уничтожили 16 дронов. Их сбили в Белгородской, Брянской, Ленинградской, Псковской и Смоленской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.