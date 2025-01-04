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Средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS за сутки

Уничтожены также 72 беспилотника противника, сообщили в Минобороны России.
2025-01-04 12:10:55
© Фото: ТРК «Звезда»

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили восемь ракет ATACMS американского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Кроме того, ВС РФ перехватили 72 украинских беспилотника. Отмечается, что националисты использовали летательные аппараты самолетного типа.

Напомним, ночью средства ПВО уничтожили 16 дронов. Их сбили в Белгородской, Брянской, Ленинградской, Псковской и Смоленской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #МО РФ #ATACMS
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