МО: РФ ответит на попытку удара ракетами ATACMS по Белгородской области

Россия ответит на попытку удара ВСУ ракетами ATACMS по Белгородской области. Об этом говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», - говорится в заявлении.

В Минобороны отметили, что украинские боевики предприняли попытку атаковать российский регион оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства 3 января.

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку.

«В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" все ракеты ATACMS были сбиты», - отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее МО РФ сообщило, что за минувшие сутки силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS американского производства. По ним работали комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.