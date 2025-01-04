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МО: РФ ответит на попытку удара ракетами ATACMS по Белгородской области

Расчеты ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-СМ» отразили все попытки нанести ракетный удар ВСУ по Белгородской области.
2025-01-04 15:31:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия ответит на попытку удара ВСУ ракетами ATACMS по Белгородской области. Об этом говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», - говорится в заявлении.

В Минобороны отметили, что украинские боевики предприняли попытку атаковать российский регион оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства 3 января.

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку.

«В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" все ракеты ATACMS были сбиты», - отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее МО РФ сообщило, что за минувшие сутки силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS американского производства. По ним работали комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ATACMS #дальнобойные ракеты
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