На Красноармейском направлении снайперы сорвали ротацию боевиков

На Красноармейском направлении спецоперации круглосуточно работают снайперы соединения специального назначения группировки войск «Центр». Они скрытно уничтожают особо важные цели и живую силу противника, срывая ротацию подразделений националистов, а также поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений. О подготовке к выполнению боевых задач рассказали в Минобороны России.

На первом этапе подготовки снайперские пары тщательно экипируются в зависимости от погоды, рассчитывают нужное количество боеприпасов и оборудования. Затем они выдвигаются на рекогносцировку. В ходе нее выбирают выгодную огневую позицию и изучают местность.

Важным моментом является определение климатических условий при помощи переносной метеостанции. Это необходимо для того, чтобы рассчитать траекторию полета пули.

На последнем этапе снайперы занимают позиции, выжидают врага и в нужный момент уничтожают его. Огонь ведется на дистанции более километра.

Ранее в МО РФ рассказывали, как на Красноармейском направлении расчет 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный украинский командный пункт и вражеский укрепрайон. Своим ударом артиллеристы сорвали ротацию боевиков.

Огонь велся осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции на расстоянии более 15 километров. После выполнения задачи расчет замаскировал оружие и укрылся в блиндаже.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.