Российские саперы разминировали приусадебные участки и автодороги в карабахском Мардакерте

Личным составом роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжаются работы по очистке местности от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Как сообщили в Минобороны РФ, саперы обследовали приусадебные участки частных домов, а также автомобильные дороги общего пользования в районе города Мардакерт.

В ходе разминирования и очистки окраин населенных пунктов российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях.

Обнаруженные взрывоопасные предметы вывезены и уничтожены на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожались на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 506 га территории, 468 км дорог, 1 476 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 923 взрывоопасных предмета.

Напомним, что в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий.