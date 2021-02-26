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Артиллерия и танки: на Урале завершился масштабный сбор ЦВО

Андрей Аркадьев
10:39 26.02.2021
На полигоне в Челябинской области прошли завершающие маневры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Почти 300 командиров соединений, воинских частей и начальников служб Центрального военного округа приняли участие в масштабном сборе под руководством командующего войсками ЦВО Александра Лапина. Завершающие маневры прошли на полигоне в Челябинской области.

Военнослужащие отработали боевую стрельбу танков, реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1. Разведку с воздуха и координацию подразделений вели с помощью беспилотников.

Для маскировки войск от воздушного нападения военнослужащие применили специальный аэрозольный состав, который скрывает все от посторонних глаз как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. Также в сборе приняли участие представители Вооруженных сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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