Артиллерия и танки: на Урале завершился масштабный сбор ЦВО

Почти 300 командиров соединений, воинских частей и начальников служб Центрального военного округа приняли участие в масштабном сборе под руководством командующего войсками ЦВО Александра Лапина. Завершающие маневры прошли на полигоне в Челябинской области.

Военнослужащие отработали боевую стрельбу танков, реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1. Разведку с воздуха и координацию подразделений вели с помощью беспилотников.

Для маскировки войск от воздушного нападения военнослужащие применили специальный аэрозольный состав, который скрывает все от посторонних глаз как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. Также в сборе приняли участие представители Вооруженных сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.