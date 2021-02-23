В ЦПВС заявили о блокировке боевиками пунктов пропуска в Идлибе

Террористы блокируют работу новых пунктов пропуска в Идлибе и запрещают беженцам покидать зону деэскалации, угрожая применить оружие либо арестовать. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Речь, по словам военачальника, идет о пунктах «Серакаб», «Мизназ» и «Абу Азейдин», которые открылись в понедельник.

«Боевики радикальных вооруженных формирований блокируют работу пунктов пропуска, запрещая местным жителям выезжать на подконтрольную властям САР территорию под угрозой применения оружия, а также ареста», - заявил контр-адмирал.

Сытник добавил, что ВС Турции не в состоянии обеспечить безопасность беженцев в коридорах выхода в Идлибе, что ухудшает положение минных граждан, которые страдают от недостатка квалифицированной медпомощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за санкций со стороны США.

Российский военачальник при этом подчеркнул, что ЦПВС призывает командование турецких войск, которые контролируют территории на северо-западе САР, проявить принципиальность в выполнении взятых на себя обязательств, а также обеспечить безопасность мирных жителей, решивших воспользоваться пунктами пропуска.