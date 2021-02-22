Евменов определил основные приоритеты подготовки сил ВМФ в текущем году

В текущем году приоритетными направлениями плановой подготовки и боевой учебы сил Военно-Морского Флота будут вопросы дальнейшего совершенствование практических действий всех составляющих ВМФ. Об этом заявил главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов, подводя предварительные итоги оперативного сбора руководящего состава Военно-Морского Флота.

«Впервые работа оперативного сбора охватила обширную географию дислокации флотов. В частности, участники сбора посетили Тихоокеанский флот, где была проведена серия мероприятий во Владивостоке, Вилючинске. Затем сбор был продолжен на Каспийской флотилии. Завершение оперативного сбора состоялось в Севастополе», - сказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Он добавил, что за время своей работы, с 16 по 20 февраля, оперативный сбор руководящего состава ВМФ определил основные приоритеты и выработал новые подходы подготовки сил в текущем 2021 году.

«В рамках работы сбора руководящего состава анализировались и изучались новые подходы к применению сил ВМФ с учетом современных угроз с морских и океанских направлений», - рассказал главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

Евменов отметил, что приоритетными направлениями в плановой подготовке и боевой учебы сил в 2021 году будут «дальнейшее совершенствование практических действий всех составляющих ВМФ в ходе межвидовых и межфлотских мероприятий боевой подготовки, оттачивание качественных параметров оперативного искусства, освоение новой техники и вооружения».

Ранее сообщалось, что четвертый этап оперативного сбора руководящего состава ВМФ состоялся на Черноморском флоте в Севастополе.