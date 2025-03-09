Российские флаги подняты над Константинополем в Донецкой народной республике. Населенный пункт освобожден от украинских националистов военнослужащими штурмовых подразделений группировки войск «Восток».
Бойцы водрузили российский триколор и копию Знамени Победы на административных зданиях. К этому часу завершена зачистка села, наши бойцы закрепились на своих новых позициях.
В боях за Константинополь боевики потеряли более 50 человек. Наши штурмовики использовали артиллерию и ударные беспилотники, не давая ВСУ поднять головы.
Напомним, сегодня в Минобороны России сообщили об освобождении села Лебедевка в Курской области. Также наши подразделения взяли под свой контроль хутор Новенькое в Сумской области.
Зачистили населенные пункты от боевиков киевского режима бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Север».
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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