Российские флаги подняты над Константинополем в Донецкой народной республике. Населенный пункт освобожден от украинских националистов военнослужащими штурмовых подразделений группировки войск «Восток».

Бойцы водрузили российский триколор и копию Знамени Победы на административных зданиях. К этому часу завершена зачистка села, наши бойцы закрепились на своих новых позициях.

В боях за Константинополь боевики потеряли более 50 человек. Наши штурмовики использовали артиллерию и ударные беспилотники, не давая ВСУ поднять головы.

Напомним, сегодня в Минобороны России сообщили об освобождении села Лебедевка в Курской области. Также наши подразделения взяли под свой контроль хутор Новенькое в Сумской области.

Зачистили населенные пункты от боевиков киевского режима бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Север».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.