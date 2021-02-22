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В Тольятти 99-летнего фронтовика с Днем рождения поздравил военный оркестр

Роман Захаров
18:05 22.02.2021
Музыканты сыграли для ветерана попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Тольятти 99-летнего участника Великой Отечественной войны Василия Козлова с Днем рождения и Днем защитника Отечества поздравил военный оркестр бригады специального назначения Центрального военного округа.

Музыканты сыграли для ветерана попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах. За виртуозной игрой оркестра Василий Козлов наблюдал из окна своей квартиры.

Представители бригады и ветеранских организаций города поблагодарили участника войны за мирное небо над головой, вручили памятные и сладкие подарки.

Козлов Василий Егорович родился 21 февраля 1922 года. В годы ВОВ службу проходил на Сталинградском, Юго-Западном и Украинском фронтах, а также на Орловско-Курской дуге. Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

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