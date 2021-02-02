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Шойгу заявил о важности наращивания производства Су-57 и Ил-76МД-90А

Андрей Аркадьев
12:26 02.02.2021
В прошлом году предприятия ОАК поставили в ВС РФ 147 летательных аппаратов, отметил министр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В текущем году важно наращивать производство по перспективным образцам вооружения - многофункциональным истребителям пятого поколения Су-57, новым тяжелым военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

«Не менее важной задачей является воспроизводство модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М на Казанском авиационном заводе», - сказал глава военного ведомства.

В прошлом году предприятия Объединенной авиастроительной корпорации поставили в Вооруженные силы 147 летательных аппаратов, в том числе первый серийный многофункциональный истребитель Су-57.

«Совершили свои первые полеты модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МСМ. Завершены два долгосрочных контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34», - добавил Шойгу.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

В мае 2017 года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского Кремля.

Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4 000 километров. Ширина и высота кабины составляют 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Самолет получил новые двигатели, крыло, так называемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены. Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.

Первый полет состоялся в 2012 году. На базе этого самолета предполагается создать заправщик Ил-78МД-90А и самолет ДРЛО А-100.

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