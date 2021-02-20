Сотрудники Военного университета Минобороны РФ получили госнаграды в преддверии 23 февраля

В Военном университете Минобороны РФ 20 февраля чествовали лучших преподавателей и научных сотрудников. В преддверии Дня Защитника Отечества офицеры и педагоги прославленного вуза были удостоены государственных и ведомственных наград.

Уникальность Военного университета, а также его особую роль в системе подготовки кадров для Вооруженных сил отметил заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

В своем поздравлении начальник Главного военно-политического управления ВС РФ также упомянул и о предстоящих задачах, которые будут стоять перед вооруженными силами России в текущем году. Отметив, что одними из главных общих целей в работе являются принятие подходов и эффективных решений контрпропагандистской работы и военно-патриотического воспитания.

Награды за вклад в укрепление обороноспособности страны и военно-патриотическое воспитание вручали представителям самых разных профессий. В том числе и нашей коллеге, ведущей информационных программ телеканала «Звезда» Ирине Лосик.