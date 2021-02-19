Российские военные в Таджикистане провели гуманитарную акцию для ветеранов ВОВ

Ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и русскоязычным семьям, проживающим в городе Турсунзаде (Таджикистан) доставили гуманитарную помощь российские военнослужащие.

Сотрудники 451-го российского военного госпиталя в Таджикистане прибыли в населенный пункт, расположенный в 56 километрах от столицы страны, и передали в «Русскую общину» продуктовые наборы из мяса, муки, круп, сока, овощей, сгущенного молока, подсолнечного и сливочного масел.

В качестве благодарности дети поздравили военнослужащих с наступающим праздником, с Днем защитника Отечества, исполнив военную песню и рассказав поздравительные стихи.

Кроме того, военнослужащие навестили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ибрагима Худойбердиева, который в 1943 году был призван в ряды Красной армии и воевал на украинском фронте, участвовал в освобождении Чехословакии и Польши от немецко-фашистских захватчиков.

Фронтовику подарили цветы и сладкий подарок к чаю, пожелали крепкого здоровья ему и его семье, а также поздравили с наступающим профессиональным праздником.

Проведение подобных гуманитарных акций российскими военнослужащими в Таджикистане стало хорошей традицией, которая продолжается уже давно.