Армия Замминистра обороны Александр Фомин обсудил ситуацию в Сирии со специальным посланником Генсека ООН Тимур Шерзад Стороны согласились в важности более активного вовлечения ООН в восстановление Сирии после войны. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сегодня в Москве замминистра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин, принял Гейра Педерсена, специального посланника Генсека ООН по Сирии. Фомин и Педерсен обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии в контексте политического урегулирования и работы сирийского Конституционного комитета. Стороны согласились в важности более активного, чем раньше, вовлечения ООН в восстановление Сирии после войны. Оно подразумевает создание там нормальных условий жизни, по крайней мере, в тех районах, что уже освобождены от прямого контроля террористических организаций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика