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Замминистра обороны Александр Фомин обсудил ситуацию в Сирии со специальным посланником Генсека ООН

Тимур Шерзад
15:51 18.02.2021
Стороны согласились в важности более активного вовлечения ООН в восстановление Сирии после войны.
Замминистра обороны Александр Фомин обсудил ситуацию в Сирии со специальным посланником Генсека ООН
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в Москве замминистра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин, принял Гейра Педерсена, специального посланника Генсека ООН по Сирии.

Фомин и Педерсен обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии в контексте политического урегулирования и работы сирийского Конституционного комитета. 

Стороны согласились в важности более активного, чем раньше, вовлечения ООН в восстановление Сирии после войны. Оно подразумевает создание там нормальных условий жизни, по крайней мере, в тех районах, что уже освобождены от прямого контроля террористических организаций. 

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