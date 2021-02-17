Заправить технику в считанные секунды: как военнослужащие службы горючего ВС РФ работают в Ленинградской области

В среду, 17 февраля, службе горючего Вооруженных сил России исполняется 85 лет. Она является одной из самых молодых и ведущих в системе материально-технического обеспечения войск.

Без специалистов службы не тронется с места ни один танк, корабль и самолет. От них зависит успех любой военной операции. Праздник бойцы по традиции отмечают в полях в Ленинградской области.

«В качестве АЗС автоматический топливозаправщик. Его емкость 12 кубометров, есть еще дополнительная автоцистерна на 14 кубометров. Это позволяет очень быстро заправить любую технику всего за несколько минут», - передает с места корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко

В ходе учений военные за семь минут заправили десять грузовиков, после чего они приступили к выполнению марш-броска.