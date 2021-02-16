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Меткими очередями и уханьем орудий: Т-72Б3 и БМП-2 уничтожили наступающего «противника» в Подмосковье

Тимур Шерзад
13:55 16.02.2021
Завершив стрельбы, экипажи бронетехники отправились в двадцатикилометровый марш, на протяжении которого им предстояло преодолеть более двух десятков препятствий.
Меткими очередями и уханьем орудий: Т-72Б3 и БМП-2 уничтожили наступающего «противника» в Подмосковье
© Фото: Министерство обороны России
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Подмосковный полигон Алабино стал местом проведения боевых стрельб Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО. 

Военнослужащие использовали вооружение танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. Стрельбы прошли в рамках тактико-специальных учений. 

Танкисты отработали поражение целей из 125-мм орудий - огонь велся на дистанциях от восьмисот до двух тысяч метров. Экипажи БМП-2 атаковали наступающего условного противника на дистанциях от пятисот до все тех же двух тысяч метров. 

Завершив стрельбы, экипажи бронетехники отправились в двадцатикилометровый марш, на протяжении которого им предстояло преодолеть более двух десятков препятствий. В их роли выступали противотанковые рва, броды, холмы, а также колейные мосты. 

Всего в учениях задействовали около 7,4 тысяч военнослужащих, а также 150 единиц техники. 

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