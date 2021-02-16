Меткими очередями и уханьем орудий: Т-72Б3 и БМП-2 уничтожили наступающего «противника» в Подмосковье

Подмосковный полигон Алабино стал местом проведения боевых стрельб Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Военнослужащие использовали вооружение танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. Стрельбы прошли в рамках тактико-специальных учений.

Танкисты отработали поражение целей из 125-мм орудий - огонь велся на дистанциях от восьмисот до двух тысяч метров. Экипажи БМП-2 атаковали наступающего условного противника на дистанциях от пятисот до все тех же двух тысяч метров.

Завершив стрельбы, экипажи бронетехники отправились в двадцатикилометровый марш, на протяжении которого им предстояло преодолеть более двух десятков препятствий. В их роли выступали противотанковые рва, броды, холмы, а также колейные мосты.

Всего в учениях задействовали около 7,4 тысяч военнослужащих, а также 150 единиц техники.