Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в сирийском Бальгунесе

Едва ли не половина небольшого городка Бальгунес на западе Сирии каждый раз собирается вокруг КамАЗов гуманитарной колонны российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Большинство женщин здесь носят черное – в траур по погибшим на войне сыновьям, мужьям и братьям.

«Я не забуду этот ужасный день. Мне позвонили в августе, в половине шестого вечера и сказали, что мой сын погиб», – вспоминает местная жительница Лора Мансур.

Сын другого жителя Юсефа Али Ибрагима погиб на севере Латакии, когда воевал против террористов из «Джебхат ан-Нусры»*.

«Отдал свою жизнь ради всех нас. Его гибель, как послание всем нам. Что нужно бороться за свою страну», – говорит он.

Именно семьям, потерявшим кормильцев, в первую очередь выдают продуктовые наборы – всего их 250 штук. Наборы включают в себя самое необходимое продовольствие – рис, сахар, муку, чай.

В помощи нуждаются почти все жители Бальгунеса. Осенние лесные пожары уничтожили немалую часть оливковых и фруктовых деревьев, лишив людей значительной части доходов от продажи сельхозпродукции.

«Нам нужны матрасы, посуда – для местных жителей все это очень дорого! Нам необходимо постоянно топливо, бензин или дизель – его очень мало», – поясняет глава администрации Нисам Аббас.

В ЦПВС постоянно следят за ситуацией в стране и направляют адресную помощь наиболее нуждающимся.

«Предварительно проводим рекогносцировку, выявляем наиболее нуждающиеся населенные пункты. И сейчас идет наращивание гуманитарной помощи, количество наборов возрастает, количество акций также возрастает. В феврале мы планируем раздавать более массово продуктовые наборы, и провести больше акций», – отмечает представитель центра Владимир Морозов.

Всего с начала своей работы в Сирии ЦПВС провел без малого 3000 подобных акций. Люди по всей стране знают, что появление колонны с российским триколором означает – прибыла помощь. Жители побережья хорошо помнят, кто в критический момент помог остановить наступление орд террористов, а сейчас уже не военной, а гуманитарной помощью российские военные напоминают – Россия с вами.

*«Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы») – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.