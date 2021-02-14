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Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в сирийском Бальгунесе

Алексей Алексеев
03:55 14.02.2021
Нуждающимся жителям раздали пакеты с необходимым набором продуктов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Едва ли не половина небольшого городка Бальгунес на западе Сирии каждый раз собирается вокруг КамАЗов гуманитарной колонны российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Большинство женщин здесь носят черное – в траур по погибшим на войне сыновьям, мужьям и братьям.

«Я не забуду этот ужасный день. Мне позвонили в августе, в половине шестого вечера и сказали, что мой сын погиб», – вспоминает местная жительница Лора Мансур.

Сын другого жителя Юсефа Али Ибрагима погиб на севере Латакии, когда воевал против террористов из «Джебхат ан-Нусры»*.

«Отдал свою жизнь ради всех нас. Его гибель, как послание всем нам. Что нужно бороться за свою страну», – говорит он.

Именно семьям, потерявшим кормильцев, в первую очередь выдают продуктовые наборы – всего их 250 штук. Наборы включают в себя самое необходимое продовольствие – рис, сахар, муку, чай.

В помощи нуждаются почти все жители Бальгунеса. Осенние лесные пожары уничтожили немалую часть оливковых и фруктовых деревьев, лишив людей значительной части доходов от продажи сельхозпродукции.

«Нам нужны матрасы, посуда – для местных жителей все это очень дорого! Нам необходимо постоянно топливо, бензин или дизель – его очень мало», – поясняет глава администрации Нисам Аббас.

В ЦПВС постоянно следят за ситуацией в стране и направляют адресную помощь наиболее нуждающимся.

«Предварительно проводим рекогносцировку, выявляем наиболее нуждающиеся населенные пункты. И сейчас идет наращивание гуманитарной помощи, количество наборов возрастает, количество акций также возрастает. В феврале мы планируем раздавать более массово продуктовые наборы, и провести больше акций», – отмечает представитель центра Владимир Морозов.

Всего с начала своей работы в Сирии ЦПВС провел без малого 3000 подобных акций. Люди по всей стране знают, что появление колонны с российским триколором означает – прибыла помощь. Жители побережья хорошо помнят, кто в критический момент помог остановить наступление орд террористов, а сейчас уже не военной, а гуманитарной помощью российские военные напоминают – Россия с вами.

*«Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы») – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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