Бой в горах: военнослужащие Таджикистана выполнили стрельбы из АГС-17 под руководством российских инструкторов

Первые в этом году стрельбы из гранатометов АГС-17 провели российские инструкторы 201-й военной базы с младшими специалистами Вооруженных сил Таджикистана. Перед началом стрельб обучаемые прошли курс по устройству и боевым возможностям гранатометов, сдали зачеты по знанию требований безопасности.

На полигоне Ляур гранатометчики отработали огневые задачи в обороне по уничтожению наступающего противника в складках горной местности. Особенностью выполнения стрельб стало применение станковых гранатометов по целям, находящимся в укрытии и на обратных скатах гор.

На занятиях по огневой подготовке военнослужащие также выполнили учебные стрельбы из автоматов «Калашникова» АК-74 по грудным и ростовым мишеням на различные дальности. На горном танкодроме водители бронетранспортеров БТР-80 под руководством российских инструкторов упражнялись в вождении техники, преодолев пятикилометровую трассу с расположенными на ней естественными и искусственными препятствиями.