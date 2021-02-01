В Адмиралтействе после реставрации открыли домовый храм

Домовый храм во имя Святителя Спиридона Тримифунтского в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге открылся в понедельник после почти двухлетней реставрации. Это реконструированная церковь была построена ровно 200 лет назад, но закрылась после Октябрьской революции.

Идею возродить храм в здании, где теперь находится Штаб военно-морского флота, поддержало его руководство. На чине освящения присутствовал главком ВМФ Николай Евменов.

«Это важно для всех, для командования ВМФ, для всего командования. Храм всегда был, мы только выполнили его реконструкцию. Мы сегодня поздравляем и себя, и патриарха. Сегодняшний день останется в наших душах навсегда», - отметил Евменов.

Храм в здании Адмиралтейства является объектом исторического наследия. Он был построен в 1821 году по проекту Огюста Монферрана. Храм освятили в память о дне рождения императора Александра I, приходившегося на день святого Спиридона Тримифунтского. 13 ноября 1920 года храм был закрыт и вновь открыт в 2013 году.