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В Таджикистане снайперы РФ отточили мастерство на новой полосе препятствий

Роман Захаров
10:57 10.02.2021
Стрельба по мишеням велась на расстоянии до 500 метров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Снайперы российской военной базы в Таджикистане оттачивают мастерство на новой полосе препятствий. Взорванный тоннель, ров, рухнувшая стена - на полигоне созданы условия, максимально имитирующие реальную обстановку. Стрельба по мишеням ведется на расстоянии до 500 метров.

Новым для молодых снайперов стало препятствие «Качели». Оно имитирует движение автомобиля по пересеченной местности. На шесть мишеней выделяется шесть патронов. На преодоление полосы препятствий дается две минуты 10 секунд.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области снайперы общевойсковой армии Западного военного округа провели тактическое учение на полигоне Криница. Бойцы совершили многокилометровый марш-бросок на лыжах в тыл условного противника, заняли выгодные позиции в районе следования колонн легкобронированных автомобилей и выполнили стрельбы на дальностях до 1 500 метров с использованием прицелов «гиперон».

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