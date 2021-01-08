Разведчики Амурского объединения ВВО начали осваивать пистолеты «Грач» последней модификации

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Приамурья, приступили к освоению поступивших к ним на вооружение современных 9-миллиметровых пистолетов Ярыгина «Грач» последней модификации.

Тактические тренировки военнослужащих проходят в помещениях, плотном лесу и другой местности ближнего огневого боя, где применение оружия с длинным стволом затрудняет быструю изготовку. Также разведчики осваивают чистку нового оружия и оперативное устранение условных задержек, тренируясь в разборке и сборке пистолета в сложных погодных условиях при низких температурах. После завершения новогодних праздников военные начнут пристрелку пистолетов на полигоне.

Как напомнили в пресс-службе ВВО, новый пистолет отличается магазином увеличенной емкости до 18 патронов, плавным спуском с небольшим ходом спускового крючка и быстрым возвращением на линию прицеливания после выстрела, благодаря чему вести стрельбу можно с более высоким темпом. Пистолет также оснащен планкой для крепления подствольного фонаря с лазерным целеуказателем.

Конструкция «Грача» позволяет применять бронебойные патроны, которые поражают цели, защищенные даже усиленными бронежилетами. Особо ценно данное оружие для разведывательных подразделений в случае ведения ближнего боя.