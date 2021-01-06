Мотострелкам Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО вручили Боевое знамя нового образца
Военнослужащие мотострелкового полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа имени Александра Матросова провели торжественную церемонию принятия Боевого знамени нового образца. Торжественным ритуалом руководил заместитель командующего общевойсковой армии по военно-политической работе полковник Игорь Солдатов.
Накануне военнослужащие, отличившиеся своими успехами в боевой подготовке и повседневной деятельности, получили почетное право прикрепить знамя к древку и вбить «золотой гвоздь». В торжестве принимала участие салютная группа, были приглашены почетные гости.
После завершения церемонии мотострелки совершили первый марш с новым Боевым знаменем.
В пресс-службе Западного военного округа отметили, что решение о вручении нового Боевого знамени было принято в 2019 году.