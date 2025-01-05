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Военные освоили производство багги для штурмовых подразделений

Мастера также модернизируют грузовики ГАЗ-66.
2025-01-05 06:59:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Красноармейском направлении спецоперации в ремонтно-восстановительных подразделениях группировки войск «Центр» создают багги для штурмовых подразделений. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Специалисты используют детали от списанных машин, а раму собирают из стальной профтрубы. Для защиты от осколков и пуль на багги навариваются листы металла.

Кроме того, модернизируются и имеющиеся в парке автомобили. Например, дорабатываются грузовики ГАЗ-66. Мастера увеличивают их грузоподъемность.

«Делаем автомобиль жестче, лучше. Уходим от стандартной кабины... Делаем максимально просто, надежно», - говорит водитель-сварщик.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как наши бойцы использовали багги для эвакуации мирных жителей освобожденного Веселого Гая подальше от линии боевого соприкосновения. Когда дорога стала безопаснее и ровнее, их пересадили в более комфортабельный транспорт - микроавтобус повышенной проходимости.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Багги #Центр #СВО #красноармейское направление
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