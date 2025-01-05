За ночь силы ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник

Минувшей ночью российские военные уничтожили 61 украинский беспилотник. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Больше всего вражеских аппаратов перехватили в Ростовской области. Там сбили 37 БПЛА. Еще два десятка дронов уничтожили в Брянской области.

Два беспилотника перехватили в Воронежской области. В Белгородской и Орловской областях сбили по одному БПЛА.

Напомним, накануне сообщалось, что за сутки российские средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS. Также были уничтожены 72 беспилотника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.