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За ночь силы ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник

Российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористический акт.
2025-01-05 07:56:27
© Фото: MOD Russia, Twitter.com, Global Look Press

Минувшей ночью российские военные уничтожили 61 украинский беспилотник. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Больше всего вражеских аппаратов перехватили в Ростовской области. Там сбили 37 БПЛА. Еще два десятка дронов уничтожили в Брянской области.

Два беспилотника перехватили в Воронежской области. В Белгородской и Орловской областях сбили по одному БПЛА.

Напомним, накануне сообщалось, что за сутки российские средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS. Также были уничтожены 72 беспилотника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #МО РФ
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