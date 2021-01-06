Армия Российские военные в Киргизии поздравили многодетные семьи с Новым годом Алексей Курильченко В рамках мероприятия семьям были переданы гуманитарные наборы. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Российские военнослужащие объединенной военной базы Кант провели гуманитарную акцию в Киргизии и поздравили многодетные семьи с Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка подарили детям подарки и провели праздничные конкурсы. Помимо новогодних подарков, военнослужащие также выдали многодетным семьям гуманитарные наборы с продуктами питания, комплектами бытовой химии, моющих и дезинфицирующих средств, а также предметами первой необходимости. В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что военнослужащие военной базы Кант регулярно оказывают гуманитарную помощь нуждающимся, обеспечивая их продуктами питания, одеждой и средствами первой необходимости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика