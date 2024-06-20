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Белоусов поручил реконструировать военный санаторий под Владивостоком

Также необходимо включить санаторий в программу создания на территориях военных здравниц типовых реабилитационных центров для участников специальной военной операции.
2024-06-20 11:36:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил провести масштабную реконструкцию крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке, сообщает Минобороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства в рамках поездки в Восточный военный округ посетил филиал «Санаторий «Океанский» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный» под Владивостоком. Он ознакомился с условиями и правилами проживания, программой лечения и реабилитации, проверил состояние лечебно-диагностической базы и пообщался с медицинским персоналом.

Белоусов поручил включить лечебно-профилактическое учреждение в программу создания на территориях военных здравниц типовых реабилитационных центров для участников спецоперации.

Министр узнал, сколько барокамер необходимо дополнительно санаторию, и поручил поставить оборудование. Глава Минобороны назвал приоритетной задачей создание необходимых условий для реабилитации и скорейшего выздоровления бойцов, получивших в ходе спецоперации ранения и увечья. Белоусов отметил, что достойные условия должны быть обеспечены также для военных пенсионеров и членов их семей.

Военный санаторий общей площадью в 37 га основан в 1933 году и сейчас нуждается в масштабной реконструкции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Реконструкция #МО РФ #Белоусов
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