Замглавы МО РФ Булыга проинспектировал Уссурийское Суворовское училище

Замминистра обороны РФ Андрей Булыга в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа провел проверку учебно-материальной базы и условий проживания воспитанников Уссурийского суворовского военного училища (СВУ).

Ему показали учебный корпус с классами для изучения точных наук и кабинетами английского и китайского языков, которые оснащены современным лингафонным оборудованием. Начальник училища Николай Глинин рассказал о новом специализированном классе, оборудованном тренажерами для пилотирования БПЛА. Это позволит обучать воспитанников училища использованию дронов. Также Андрею Булыге доложили о работе мастерской для плетения маскировочных сетей, которые предназначены для бойцов, находящихся в зоне СВО.

Учебно-воспитательный процесс организован с использованием высоких технологий. Специальная программа создает единое информационное пространство училища, она используется для совместной работы администрации, педагогического коллектива, суворовцев и родителей.

В конце поездки замминистра обороны РФ посетил храм святого благоверного князя Александра Невского, расположенный на территории училища и возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев.

Ранее во Владивостоке выпускники военно-морского училища имени С.О. Макарова получили погоны. В мероприятии приняли участие родные и близкие выпускников, священнослужители, ветераны, общественники и чиновники.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.