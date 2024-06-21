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Замглавы МО РФ Булыга проинспектировал Уссурийское Суворовское училище

Андрею Булыге показали учебный корпус, мастерскую для плетения маскировочных сетей, а также храм святого благоверного князя Александра Невского, которые находится на территории училища.
2024-06-21 05:55:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Замминистра обороны РФ Андрей Булыга в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа провел проверку учебно-материальной базы и условий проживания воспитанников Уссурийского суворовского военного училища (СВУ).

Ему показали учебный корпус с классами для изучения точных наук и кабинетами английского и китайского языков, которые оснащены современным лингафонным оборудованием. Начальник училища Николай Глинин рассказал о новом специализированном классе, оборудованном тренажерами для пилотирования БПЛА. Это позволит обучать воспитанников училища использованию дронов. Также Андрею Булыге доложили о работе мастерской для плетения маскировочных сетей, которые предназначены для бойцов, находящихся в зоне СВО.

Учебно-воспитательный процесс организован с использованием высоких технологий. Специальная программа создает единое информационное пространство училища, она используется для совместной работы администрации, педагогического коллектива, суворовцев и родителей.

В конце поездки замминистра обороны РФ посетил храм святого благоверного князя Александра Невского, расположенный на территории училища и возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев.

Ранее во Владивостоке выпускники военно-морского училища имени С.О. Макарова получили погоны. В мероприятии приняли участие родные и близкие выпускников, священнослужители, ветераны, общественники и чиновники.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #проверка #уссурийск #Суворовское военное училище #андрей булыга
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