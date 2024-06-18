До конца 2024 года ВМФ России получит 12 крупных кораблей

Военно-морской флот Российской Федерации получит в этом году 12 крупных кораблей, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

«В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц. Среди них - атомный подводный крейсер " Князь Пожарский"», - сказал он на церемонии спуска на воду корвета «Проворный».

Моисеев напомнил, что подводный ракетный крейсер К-564 «Архангельск» вышел на заводские ходовые испытания. В этом году планируется завершить испытания малых ракетных кораблей на Балтике и в Каспийском море, после чего они войдут в состав ВМФ. Также он рассказал о планах завершить строительство и испытания патрульных кораблей, в том числе ледового класса.

Корвет проекта 20 385 «Проворный» спустили на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Корабль войдет в ближайшее время в состав ВМФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.