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FPV-дроны поразили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

На опубликованном видео - уничтожение опорника, а также бронемашины ВСУ в Запорожской области.
2024-06-21 05:05:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов отдельного разведывательного батальона гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении зоны СВО в Запорожской области. Министерство обороны России показало процесс подготовки и запуска беспилотника, а также поражение цели.

Также в результате слаженной работы ударных беспилотчиков с расчетом разведывательного дрона были уничтожены блиндаж и вражеская бронемашина. На видео дрон-камикадзе летит прямо к бронемашине и попадает в ее корпус.

Ранее операторы FPV-дронов уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в ДНР. Камера другого беспилотника зафиксировала моменты ударов по движущимся целям с последующей детонацией.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #ВСУ #Опорный пункт #FPV-дрон
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