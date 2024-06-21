FPV-дроны поразили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов отдельного разведывательного батальона гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении зоны СВО в Запорожской области. Министерство обороны России показало процесс подготовки и запуска беспилотника, а также поражение цели.

Также в результате слаженной работы ударных беспилотчиков с расчетом разведывательного дрона были уничтожены блиндаж и вражеская бронемашина. На видео дрон-камикадзе летит прямо к бронемашине и попадает в ее корпус.

Ранее операторы FPV-дронов уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в ДНР. Камера другого беспилотника зафиксировала моменты ударов по движущимся целям с последующей детонацией.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.